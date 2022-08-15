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Рыбакина с победы стартовала на турнире в Цинциннати

Рыбакина с победы стартовала на турнире в Цинциннати
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Чемпионка Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах обыграла представительницу Египта Маяр Шериф в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рыбакиной. На счету казахстанки пять эйсов и две двойные ошибки. Маяр Шериф отметилась тремя подачами навылет и одной двойной ошибкой. Рыбакина реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов, один раз позволив сопернице сделать брейк.

В следующем круге Елена Рыбакина встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 527 250. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2022, понедельник. 18:10 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Маяр Шериф Ахмед Шериф
58
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Комментарии
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