Рыбакина с победы стартовала на турнире в Цинциннати

Чемпионка Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах обыграла представительницу Египта Маяр Шериф в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Рыбакиной. На счету казахстанки пять эйсов и две двойные ошибки. Маяр Шериф отметилась тремя подачами навылет и одной двойной ошибкой. Рыбакина реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов, один раз позволив сопернице сделать брейк.

В следующем круге Елена Рыбакина встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 527 250. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти.