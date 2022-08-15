Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати
Поделиться
Первая ракетка России Дарья Касаткина в двух сетах уступила американской теннисистке Аманде Анисимовой на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати со счётом 4:6, 4:6.
Матч первого круга турнира между Анисимовой и Касаткиной продолжался 2 часа 18 минут. За две партии американка сделала шесть брейков, пять раз отдав сопернице свою подачу. На счету Анисимовой две двойные ошибки. Касаткина один раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок.
Соперница Аманды Анисимовой по второму кругу определится завтра. Американка сыграет либо с Софьей Кенин, либо с Шелби Роджерс.
Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа. В 2021 году титул в Цинциннати завоевала австралийская теннисистка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2022, понедельник. 19:35 МСК
23
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
10
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Новость по темеДарья Касаткина выпала из тройки лучших в Чемпионской гонке WTA
Комментарии
- 15 августа 2022
-
21:06
-
21:03
-
20:55
-
20:48
-
20:26
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:25
-
19:25
-
18:46
-
18:03
-
18:01
-
17:39
-
17:26
-
16:54
-
16:32
-
16:13
-
16:00
-
15:40
-
15:38
-
15:04
-
14:22
-
13:57
-
13:38
-
13:04
-
12:58
-
12:38
-
12:23
-
12:10
-
11:58
-
11:17
-
10:56
-
10:49
-
10:36
Партнерский контент