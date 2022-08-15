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Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати

Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати
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Первая ракетка России Дарья Касаткина в двух сетах уступила американской теннисистке Аманде Анисимовой на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати со счётом 4:6, 4:6.

Матч первого круга турнира между Анисимовой и Касаткиной продолжался 2 часа 18 минут. За две партии американка сделала шесть брейков, пять раз отдав сопернице свою подачу. На счету Анисимовой две двойные ошибки. Касаткина один раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок.

Соперница Аманды Анисимовой по второму кругу определится завтра. Американка сыграет либо с Софьей Кенин, либо с Шелби Роджерс.

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа. В 2021 году титул в Цинциннати завоевала австралийская теннисистка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2022, понедельник. 19:35 МСК
Аманда Анисимова
23
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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