Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати

Первая ракетка России Дарья Касаткина в двух сетах уступила американской теннисистке Аманде Анисимовой на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати со счётом 4:6, 4:6.

Матч первого круга турнира между Анисимовой и Касаткиной продолжался 2 часа 18 минут. За две партии американка сделала шесть брейков, пять раз отдав сопернице свою подачу. На счету Анисимовой две двойные ошибки. Касаткина один раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок.

Соперница Аманды Анисимовой по второму кругу определится завтра. Американка сыграет либо с Софьей Кенин, либо с Шелби Роджерс.

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа. В 2021 году титул в Цинциннати завоевала австралийская теннисистка Эшли Барти, которая завершила карьеру.