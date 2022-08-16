Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова опубликовала эффектные фото в розовом платье

Анастасия Павлюченкова опубликовала эффектные фото в розовом платье
Комментарии

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях фото в эффектном платье от известного дизайнера Давида Комы.

«Занимаюсь модой. Давид Кома — единственная любовь», — подписала фото Павлюченкова.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выбыла из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 107-е место из-за того, что не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.

Ранее, 11 августа, Анастасия провела первую тренировку на корте. «Я очень скучала. Надеюсь, буду готова к началу следующего сезона», — поделилась эмоциями Павлюченкова.

Павлюченкова — на Миконосе, Бадоса — на Санторини. Красотки-теннисистки загорают в отпуске Павлюченкова — на Миконосе, Бадоса — на Санторини. Красотки-теннисистки загорают в отпуске
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022