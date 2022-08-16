Маррей — о матче с Вавринкой: проводить такие матчи намного сложнее, чем когда нам было 25

Британец Энди Маррей прокомментировал победу над Стэном Вавринкой в первом круге турнира в Цинциннати. В матче трёхкратных чемпионов «Больших шлемов» британец выиграл — 7:6 (7:3), 5:7, 7:5, встреча продолжалась 2 часа 57 минут.



«Мы уже не молодые. Проводить такие матчи намного сложнее, чем когда нам было по 25. Но мы оба выкладывались до самого конца, мы оба очень любим этот спорт. Последние несколько лет у нас обоих были проблемы с травмами. Надеюсь, вам понравилось смотреть, как мы играем.



Я начал играть в теннис в четыре года, но серьёзно к нему отношусь лет с 12-13. Так что уже больше 20 лет это огромная часть моей жизни. Когда я был травмирован и не знал, смогу ли вернуться, я вспоминал, почему играю. И в детстве я начал играть, потому что… Я люблю это. Потребовалось много усилий, чтобы вернуться на этот уровень, и я хочу максимально использовать те возможности, которые у меня ещё есть», — приводит слова британца Tennis TV в своей соцсети.



В следующем раунде соперником Маррея станет его соотечественник Кэмерон Норри.

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