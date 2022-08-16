Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где сразится с Ариной Соболенко

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче первого круга Калинская (Q) обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 28 минут. Калинская два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Во втором раунде Калинская сразится с шестой сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.