Медведев высказался о победном старте на «Мастерсе» в Цинциннати

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу российского теннисиста.
«Первый сет был отличным. Всё работало. У меня было три гейма, в которых у меня были брейк-пойнты, но мне удалось сделать брейк в первом гейме, и этого оказалось достаточно.
Второй сет получился не таким чистым, хотя и прошёл не так уж плохо. Сегодня Ботик не особенно хорошо подавал, делал много двойных ошибок. Так что я старался поддерживать давление и использовать свои шансы. На самом деле думаю, что я хорошо сыграл на приёме. Двух брейков на этих быстрых кортах достаточно для победы, но я должен играть лучше на своей подаче.
Первый поединок на турнире всегда трудный, и я рад, что мне удалось пройти дальше. Надеюсь, улучшу свой уровень игры в следующих матчах», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
В 1/8 финала престижных американских соревнований россиянин сыграет с победителем пары Томми Пол (США) – Денис Шаповалов (Канада).
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