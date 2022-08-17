Стал известен первый соперник Надаля на турнире в Цинциннати

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) встретится с хорватом Борной Чоричем.

Борна Чорич в первом круге обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.

Встреча между Надалем и Чоричем состоится завтра, 18 августа, на центральном корте стадиона «Линднер Фэмили Теннис Сентер».

Отметим, что для Надаля это будет первый матч после Уимблдона, на котором он дошёл до полуфинала, но вынужден был сняться с поединка из-за травмы мышц живота. В финал тогда прошёл австралиец Ник Кирьос.

Призовой фонд турнира категории «Мастерс» составил $ 6 280 880. Турнир начался 14 августа, а завершится 21 августа. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, который в прошлом году в финальном матче одолел россиянина Андрея Рублёва.