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Шамиль Тарпищев: Медведев может хорошо выступить, но впереди по сетке у него Кирьос

Шамиль Тарпищев: Медведев может хорошо выступить, но впереди по сетке у него Кирьос
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о старте Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В матче второго круга российский теннисист обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 7:5.

«Пока Даня играет начало матчей лучше, чем проводит концовку. Но здесь вопрос адаптации и набора функционала. Это нормальный процесс, пока на турнире всё складывается для него нормально. Медведев может хорошо выступить, но впереди по сетке у него Кирьос − сложный матч предстоит. От него будет многое зависеть», − приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.

Следующий соперник россиянина определится в матче между Томми Полом (США) и Денисом Шаповаловым (Канада).

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