Андрей Рублёв одержал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче второго круга шестой сеяный Рублёв обыграл 61-ю ракетку мира, лаки-лузера итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Рублёв девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету 35-летнего Фоньини семь эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем раунде Рублёв сразится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) – Тейлор Фритц (США, 11).
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.
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