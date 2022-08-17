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Андрей Рублёв одержал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Андрей Рублёв одержал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго круга шестой сеяный Рублёв обыграл 61-ю ракетку мира, лаки-лузера итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 27 минут. Рублёв девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету 35-летнего Фоньини семь эйсов, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Рублёв сразится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) – Тейлор Фритц (США, 11).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 18:15 МСК
Фабио Фоньини
61
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 3 2
6 7 		7 7 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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