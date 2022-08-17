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Энди Маррей проиграл Кэмерону Норри во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Энди Маррей проиграл Кэмерону Норри во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Во втором круге Маррей уступил 11-й ракетке мира соотечественнику Кэмерону Норри (9) со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 38 минут. Маррей 12 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Норри семь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За путёвку в четвертьфинал Норри сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Бен Шелтон (США, WC).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 18:10 МСК
Энди Маррей
47
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Кэмерон Норри
11
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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