Свёнтек в двух сетах обыграла Стивенс и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Свёнтек победила американку Слоан Стивенс на турнире в Цинциннати (США) и оформила выход в третий круг. Итоговый счёт – 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 40 минут.
В ходе игры первая ракетка мира Свёнтек дважды подала навылет, у Стивенс – ни одного эйса. Ига допустила три двойных ошибки, Слоан – две.
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В третьем круге турнира в Цинциннати Свёнтек сыграет либо с американкой Мэдисон Кис, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Их матч завершится в ближайшее время. В этом же раунде свой матч проведёт теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, её соперница – Элисон Риске из США.
Напомним, россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг без борьбы. Она должна была сразиться с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира Симоной Халеп, однако румынка неожиданно снялась с турнира из-за проблем с правым бедром.
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