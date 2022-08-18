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Свёнтек в двух сетах обыграла Стивенс и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Свёнтек в двух сетах обыграла Стивенс и вышла в третий круг турнира в Цинциннати
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Польская теннисистка Ига Свёнтек победила американку Слоан Стивенс на турнире в Цинциннати (США) и оформила выход в третий круг. Итоговый счёт – 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 40 минут.

В ходе игры первая ракетка мира Свёнтек дважды подала навылет, у Стивенс – ни одного эйса. Ига допустила три двойных ошибки, Слоан – две.

Цинциннати (ж). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 23:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Слоан Стивенс
57
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

В третьем круге турнира в Цинциннати Свёнтек сыграет либо с американкой Мэдисон Кис, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Их матч завершится в ближайшее время. В этом же раунде свой матч проведёт теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина, её соперница – Элисон Риске из США.

Напомним, россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг без борьбы. Она должна была сразиться с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира Симоной Халеп, однако румынка неожиданно снялась с турнира из-за проблем с правым бедром.

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