Радукану стала первой теннисисткой, повесившей «баранку» Уильямс-младшей и Азаренко

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану отметилась уникальным достижением после одержанных побед над 23-кратной обладательницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс и двукратной победительницей турниров «Большого шлема» Викторий Азаренко на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США).
Напомним, Радукану последовательно переиграла двух экс первых ракеток мира со счётом 6:4, 6:0 и 6:0, 6:2 на престижных американских соревнованиях в Цинциннати. Таким образом, Эмма вошла в историю тенниса как первый игрок, которому удалось взять сет со счётом 6:0 у Уильямс-младшей и Азаренко, сообщает Sportkeeda.
Отметим, что 19-летняя представительница Великобритании суммарно обыграла уже трёх бывших чемпионок «Большого шлема» в этом году. На Australian Open – 2022 Радукану оказалась сильнее победительницы US Open – 2017 Слоан Стивенс.
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