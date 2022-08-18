Фритц поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в Цинциннати

Американский теннисист Тейлор Фритц, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, высказался в преддверии матча с россиянином Андреем Рублёвым (8-я ракетка мира) в рамках 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
«Я чувствую, что мне нужно постараться нанести ему как можно больше ударов. Я не могу быть пассивным, позволяя ему как бы перемещать меня по корту, заставляя работать меня по всему корту. Мне просто нужно сосредоточиться на себе, играть в свою игру и быть агрессивным», — цитирует 24-летнего американца Tennis.com.
На пути к матчу 3-го раунда Фритц переиграл аргентинца Себастьяна Баэса и австралийца Ника Кирьоса соответственно. Рублёв, в свою очередь, провёл лишь один матч на турнире из-за более высокого посева, обыграв в поединке второго круга представителя Италии Фабио Фоньини.
Призовой фонд мужских соревнований в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий нынешний розыгрыш турнира из-за травмы.
- 18 августа 2022
-
04:26
-
04:01
-
03:33
-
03:16
-
02:52
-
01:28
-
00:44
-
00:24
-
00:02
- 17 августа 2022
-
23:30
-
23:20
-
23:07
-
22:55
-
22:43
-
22:16
-
21:47
-
21:21
-
20:54
-
20:43
-
19:56
-
19:39
-
19:34
-
19:18
-
18:14
-
17:31
-
16:25
-
14:46
-
14:32
-
13:53
-
13:50
-
13:29
-
13:08
-
11:30
-
11:13
-
10:10