Фритц поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в Цинциннати

Американский теннисист Тейлор Фритц, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, высказался в преддверии матча с россиянином Андреем Рублёвым (8-я ракетка мира) в рамках 3-го круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Я чувствую, что мне нужно постараться нанести ему как можно больше ударов. Я не могу быть пассивным, позволяя ему как бы перемещать меня по корту, заставляя работать меня по всему корту. Мне просто нужно сосредоточиться на себе, играть в свою игру и быть агрессивным», — цитирует 24-летнего американца Tennis.com.

На пути к матчу 3-го раунда Фритц переиграл аргентинца Себастьяна Баэса и австралийца Ника Кирьоса соответственно. Рублёв, в свою очередь, провёл лишь один матч на турнире из-за более высокого посева, обыграв в поединке второго круга представителя Италии Фабио Фоньини.

Призовой фонд мужских соревнований в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий нынешний розыгрыш турнира из-за травмы.