Надаль подвёл итоги первой игры после травмы

Третья ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой первый проведённый матч после разрыва мышц живота.
Напомним, что во круга «Мастерса» в Цинциннати Надаль в трёх сетах уступил представителю Хорватии Борне Чоричу — 6:7, 6:4, 3:6.
«Это был не лучший мой матч. Этот турнир исторически сложный для меня, к тому же я возвращаюсь после тяжёлого периода. Так что с лёгкостью принимаю это поражение и поздравляю Борну с тем, что он сыграл лучше», — сказал испанец на пресс-конференции.
Надаль отметил, что допускал слишком грубые ошибки и что дальше ему предстоит работать в большом объёме и восстанавливать свою форму.
Отметим, что для Рафаэля это был первый матч после Уимблдона-2022, на котором он дошёл до полуфинала, но вынужден был сняться со встречи из-за травмы мышц живота. В финал тогда прошёл австралиец Ник Кирьос.
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