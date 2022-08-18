Видеообзор победы Иги Свёнтек в матче с Слоан Стивенс в Цинциннати

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла американку Слоан Стивенс (57-е место рейтинга) в матче второго круга на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США). Итоговый счёт – 6:4, 7:5. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд» и продолжилась 1 час 40 минут.
В третьем круге турнира в Цинциннати представительница Польши сыграет с американкой Мэдисон Кис (24-е место рейтинга). Матч запланирован на 18 августа (20:00 мск).
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Эта победа стала юбилейной, 50-й для Иги Свёнтек в 2022 году и 200-й в профессиональной карьере спортсменки. Спортсменка в этом году только однажды проигрывала матч, в котором выиграла первый сет. Такая неудача с 21-летней уроженкой Варшавы произошла на турнире в Дубае, где она уступила Елене Остапенко из Латвии (6:4, 1:6, 6:7(4)).
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