«Это было безумно». Борна Чорич — о победе над Рафаэлем Надалем

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал победу в матче второго круга турнира категории АТР-1000, который проходит в Цинциннати (США). Соперником Чорича был 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Встреча завершилась со счётом 7:6 (11:9), 4:6, 6:3 в пользу хорвата.

«Последние два года я не участвовал в крупных турнирах, не играл при большом количестве болельщиков на трибунах. Честно говоря, с нетерпением ждал этого матча. Теперь после победы я понимаю, что это было безумно», — приводит слова Чорича Tennisnow.

Отметим, что для Рафаэля это был первый матч после Уимблдона-2022, на котором он дошёл до полуфинала, но вынужден был сняться со встречи из-за травмы мышц живота. В финал тогда прошёл австралиец Ник Кирьос.