«Это было безумно». Борна Чорич — о победе над Рафаэлем Надалем

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал победу в матче второго круга турнира категории АТР-1000, который проходит в Цинциннати (США). Соперником Чорича был 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Встреча завершилась со счётом 7:6 (11:9), 4:6, 6:3 в пользу хорвата.
«Последние два года я не участвовал в крупных турнирах, не играл при большом количестве болельщиков на трибунах. Честно говоря, с нетерпением ждал этого матча. Теперь после победы я понимаю, что это было безумно», — приводит слова Чорича Tennisnow.
Отметим, что для Рафаэля это был первый матч после Уимблдона-2022, на котором он дошёл до полуфинала, но вынужден был сняться со встречи из-за травмы мышц живота. В финал тогда прошёл австралиец Ник Кирьос.
- 18 августа 2022
-
10:15
-
10:06
-
09:50
-
09:32
-
09:24
-
09:12
-
08:51
-
08:30
-
07:01
-
06:24
-
04:55
-
04:26
-
04:01
-
03:33
-
03:16
-
02:52
-
01:28
-
00:44
-
00:24
-
00:02
- 17 августа 2022
-
23:30
-
23:20
-
23:07
-
22:55
-
22:43
-
22:16
-
21:47
-
21:21
-
20:54
-
20:43
-
19:56
-
19:39
-
19:34
-
19:18
-
18:14