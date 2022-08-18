Тейлор Фритц — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где сыграют американец Тейлор Фритц (13-е место в рейтинге) и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, россиянин Андрей Рублёв (восьмое место в рейтинге). Игра пройдёт на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт». Начало встречи предварительно запланировано на 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Тейлор Фритц – Андрей Рублёв во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.
По личным встречам теннисистов представитель США имеет преимущество — 3-2. Во втором круге турнира Тейлор Фритц расправился с австралийцем Ником Кирьосом (28-е место в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2. Андрей Рублёв в предыдущем матче обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2.
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