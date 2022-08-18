«Для Надаля это первый круг, а для Чорича — второй». Чесноков — о поражении Надаля
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Обладатель семи титулов ATP в одиночном разряде российский теннисист Андрей Чесноков поделился мыслями о победе хорвата Борны Чорича над Рафаэлем Надалем в Цинциннати.
«Надаль после четвертьфинала Уимблдона ничего не играл. Для него матч с Чоричем был первым. Чорич — очень хороший игрок. У него был период, когда была травма и он не играл. Если брать сегодняшнего Чорича, то он готов вернуться на высокий уровень.
Для Надаля это первый круг, а для Чорича — второй. Чорич немного в теме турниров. Если бы Надаль прошёл дальше, то следующий матч сыграл бы раз в 10 лучше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Борна Чорич в 1/8 финала сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
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