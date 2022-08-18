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Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Шаповалова

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Шаповалова
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В матче третьего круга Медведев нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Шаповалов подал два эйса, допустил пять двойных ошибок и взял одну подачу соперника.

Медведев вышел вперёд в личном противостоянии с Шаповаловым в официальных матчах – 3-2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Шаповалов на «Мастерсе» в Цинциннати.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати Медведев сыграет с 11-м сеяным, американцем Тейлором Фритцем.

Цинциннати (м). 3-й круг
18 августа 2022, четверг. 20:15 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Денис Шаповалов
21
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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