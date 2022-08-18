Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Шаповалова

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В матче третьего круга Медведев нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Медведев четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из 13 брейк-пойнтов. Шаповалов подал два эйса, допустил пять двойных ошибок и взял одну подачу соперника.

Медведев вышел вперёд в личном противостоянии с Шаповаловым в официальных матчах – 3-2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Шаповалов на «Мастерсе» в Цинциннати.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати Медведев сыграет с 11-м сеяным, американцем Тейлором Фритцем.