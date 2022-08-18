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«Я сказал себе рискнуть». Фритц — о том, что помогло ему победить Рублёва

«Я сказал себе рискнуть». Фритц — о том, что помогло ему победить Рублёва
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Американский теннисист Тейлор Фритц поделился мыслями о победе над россиянином Андреем Рублёвым в Цинциннати (США).

«Временами я чувствовал, что ритм моей подачи сбивается, но я просто не хотел срываться во втором сете. Я пытался сделать несколько хороших подач, больше рисковать. Я думал, что в конце первой партии был слишком пассивен, поэтому сказал себе рискнуть во втором сете.

Это был важный матч. Я не собирался позволять ничему по-настоящему беспокоить меня или влиять на исход матча. Каждый раз, когда что-то шло не так, как я хотел, пытался проанализировать это и подумать о том, что делать в следующий раз, чтобы попытаться выиграть очко», — цитирует Фритца пресс-служба ATP.

В 1/4 финала американцу предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.

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