Рублёв проиграл второй матч за день

Россиянин Андрей Рублёв и болгарин Григор Димитров не смогли преодолеть барьер 1/8 финала Цинциннати, уступив испанцу Марселю Гранольерсу и аргентинцу Орасио Себальосу.

Игра второго круга турнира в Цинциннати завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Гранольерса и Себальоса. Испанец и аргентинец сделали три брейка, не позволив соперникам взять свою подачу.

Андрей Рублёв за несколько часов до парного матча провёл встречу с Тейлором Фритцем в одиночном разряде. Россиянин взял первый сет на тай-брейке 7:6 (7:4), однако затем отдал две последующие партии – 2:6, 5:7.

Марсель Гранольерс и Орасио Себальос вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). Их соперники по 1/4 финала определятся в ближайшие часы.