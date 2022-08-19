Оже-Альяссим не без труда обыграл Синнера и вышел в 1/4 финала турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись 22-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (9-е место рейтинга) и 21-летний итальянец Янник Синнер (12-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Оже-Альяссима в трёх сетах – 2:6, 7:6 (7:1), 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.
На счету Оже-Альяссима 14 подач навылет, четыре двойные ошибки и три из восьми (38%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – четыре эйса, четыре двойные ошибки и три из восьми (38%) удачных брейк-пойнта.
В 1/4 финала турнира в Цинциннати соперником Оже-Альяссима станет 25-летний представитель Хорватии Борна Чорич (152-е место рейтинга), сенсационно прошедший Рафаэля Надаля и Роберто Баутиста-Агута.
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