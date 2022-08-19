Видеообзор поражения Иги Свёнтек в матче с американкой Мэдисон Кис в Цинциннати

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла справиться с американской спортсменкой Мэдисон Кис (24-е место в рейтинге) и закончила своё выступление на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США).



Кис одержала победу над Свёнтек со счётом 6:3, 6:4. Встреча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 25 минут. Во втором сете американка вела 5:0, отдала четыре гейма, но сумела сделать брейк и вышла в четвертьфинал.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Следующей соперницей американской теннисистки станет представительница из Казахстана Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге), которая обыграла американку Элисон Риске (29-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.