Видеообзор поражения Иги Свёнтек в матче с американкой Мэдисон Кис в Цинциннати
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла справиться с американской спортсменкой Мэдисон Кис (24-е место в рейтинге) и закончила своё выступление на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США).
Кис одержала победу над Свёнтек со счётом 6:3, 6:4. Встреча на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжалась 1 час 25 минут. Во втором сете американка вела 5:0, отдала четыре гейма, но сумела сделать брейк и вышла в четвертьфинал.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
Следующей соперницей американской теннисистки станет представительница из Казахстана Елена Рыбакина (25-е место в рейтинге), которая обыграла американку Элисон Риске (29-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
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