В ФТР отреагировали на выход Медведева в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати. В матче 3-го круга Медведев обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 7:5.



«Если Даниил играет в свою игру, то он обыгрывает любого. Другое дело, что никто не выходит заранее обречённым и выигрывает тот, кто лучше готов в конкретный день. Фритц сильный игрок. У него есть хорошие победы», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четвертьфинале «Мастерса» россиянин сыграет с американцем Тейлором Фритцем (13-е место в рейтинге). Матч запланирован на 19 августа (20:00 мск).