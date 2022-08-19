В ФТР отреагировали на выход Медведева в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати. В матче 3-го круга Медведев обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 7:5.
«Если Даниил играет в свою игру, то он обыгрывает любого. Другое дело, что никто не выходит заранее обречённым и выигрывает тот, кто лучше готов в конкретный день. Фритц сильный игрок. У него есть хорошие победы», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В четвертьфинале «Мастерса» россиянин сыграет с американцем Тейлором Фритцем (13-е место в рейтинге). Матч запланирован на 19 августа (20:00 мск).
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