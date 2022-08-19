Видеообзор победы Джессики Пегулы в матче с Эммой Радукану в Цинциннати

Американская теннисистка Джессика Пегула (8-е место в рейтинге) вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США), обыграв 19-летнюю британку Эмму Радукану (13-е место в рейтинге). Итоговый счёт встречи − 7:5, 6:4.



Матч на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» продолжался 1 час 42 минуты.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Радукану стартовала в Цинциннати с победы над американкой Сереной Уильямс (6:4, 6:0), а далее она уверенно переиграла Викторию Азаренко (6:0, 6:2).

В четвертьфинале Пегула сыграет с 28-летней француженкой Каролин Гарсией, которая по ходу турнира взяла верх в матчах с представительницей Хорватии Петрой Мартич, третьей ракеткой мира Марией Саккари из Греции, а также Элисе Мертенс из Бельгии.