Потапова, Александрова и Самсонова узнали, с кем сыграют на старте турнира в Кливленде

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который пройдёт перед стартом US Open – 2022, с 21 по 27 августа.
Возглавила посев соревнований чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, 19-я ракетка мира, чешка Барбора Крейчикова. В первом круге ей будет противостоять россиянка Анастасия Потапова. Второй сеяной стала итальянка Мартина Тревизан, на старте она сразится с Маяр Шериф из Египта.
Также напрямую в основную сетку турнира попали россиянки Екатерина Александрова (3), Варвара Грачёва и Людмила Самсонова. Первой соперницей Александровой станет Лорен Дэвис (США, WC), Грачёвой – Мэдисон Бренгл (США), а Самсонова на старте встретится с француженкой Карлин Гарсией (6).
Другие интересные матчи первого круга Кливленда:
Ализе Корне (Франция, 8) – Даяна Ястремская (Украина).
Элисе Мертенс (Бельгия, 4) – Сорана Кырстя (Румыния).
Магда Линетт (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан).
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