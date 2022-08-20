Потапова, Александрова и Самсонова узнали, с кем сыграют на старте турнира в Кливленде

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), который пройдёт перед стартом US Open – 2022, с 21 по 27 августа.

Возглавила посев соревнований чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021, 19-я ракетка мира, чешка Барбора Крейчикова. В первом круге ей будет противостоять россиянка Анастасия Потапова. Второй сеяной стала итальянка Мартина Тревизан, на старте она сразится с Маяр Шериф из Египта.

Также напрямую в основную сетку турнира попали россиянки Екатерина Александрова (3), Варвара Грачёва и Людмила Самсонова. Первой соперницей Александровой станет Лорен Дэвис (США, WC), Грачёвой – Мэдисон Бренгл (США), а Самсонова на старте встретится с француженкой Карлин Гарсией (6).

Другие интересные матчи первого круга Кливленда:

Ализе Корне (Франция, 8) – Даяна Ястремская (Украина).

Элисе Мертенс (Бельгия, 4) – Сорана Кырстя (Румыния).

Магда Линетт (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан).