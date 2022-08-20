Дмитриева оценила выход Медведева в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева прокомментировала выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати и поделилась ожиданиями от матча.



«У Дани пока всё идёт хорошо. Фритц — очень опасный соперник, который совершил рывок в этом году. У него очень хорошая подача, отличный приём. Я ждала тяжелого матча для Медведева. В первом сете он сумел справиться с брейк-пойнтами. Тай-брейк первого сета был решающим моментом. Пока у Медведева всё идёт как надо.



С Циципасом будет любопытный матч, у них принципиальное противостояние. Стефанос никак не мог подняться на свой уровень после травмы локтя. Для обоих это серьёзная проверка», − сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.