«Этого никто не ожидал». Каролин Гарсия − о выходе в финал турнира в Цинциннати

Французская теннисистка Каролин Гарсия (35-е место в рейтинге) прокомментировала выход в финал турнира серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В полуфинальном матче француженка обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (7-е место мирового рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:1.
«Думаю, этого никто не ожидал, это точно. Долгий путь от квалификаций. Во-первых, оказаться в финале турнира WTA-1000 после стольких лет… И сценарий сегодняшнего дня был просто невероятным. Нам приходилось останавливаться несколько раз. Мы никогда не знали, когда вернемся. Это было долгое ожидание, а в ожидании никогда не знаешь, что ты должен делать. Так что это было тяжело», − приводит слова Гарсии сайт WTA.
В финале Каролин Гарсия сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой (28-е место в рейтинге), которая ранее оказалась сильнее Мэдисон Кис (24-е место мирового рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:3.
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