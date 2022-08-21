Гарсия уверенно расправилась с Квитовой и впервые в карьере выиграла Цинциннати

Французская теннисистка Каролин Гарсия (35-й номер мирового рейтинга) в двух сетах переиграла представительницу Чехии Петру Квитову (28-е место рейтинга) и стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Гарсия одержала победу над Квитовой со счётом 6:2, 6:4. За 1 час 42 минуты победительница матча совершила 11 эйсов и допустила четыре двойные ошибки. На счету чешки две подачи навылет и четыре двойные ошибки. Квитова не реализовала ни одного брейк-поинта из восьми, позволив представительнице Франции сделать три брейка.

Для Каролин Гарсии титул в Цинциннати стал 10-м в карьере в одиночном разряде. После победы в США она вернётся в топ-20 мирового рейтинга. На пути к финалу француженка одолела Петру Мартич, Марию Саккари, Элисе Мертенс, Джессику Пегулу и Арину Соболенко.