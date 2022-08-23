Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира в Кливленде

В Кливленде (США) на стадионе «Нотика Энтертейнмент Комплекс. Стэдиум Корт» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии WTA-250, в котором сошлись 28-летняя представительница США Лорен Дэвис (106-я ракетка мира) и 27-летняя россиянка Екатерина Александрова (27-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Александровой в трёх сетах – 4:6, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.
На счету Екатерины 11 подач навылет, шесть двойных ошибок и пять из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – три эйса, три двойные ошибки и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге соперницей Александровой станет американка Мэдисон Бренгл (63-е место рейтинга), выбившая на старте турнира Веронику Грачёву (6:3, 4:6, 7:5).
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