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Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира в Кливленде

Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира в Кливленде
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В Кливленде (США) на стадионе «Нотика Энтертейнмент Комплекс. Стэдиум Корт» состоялся матч первого круга одноимённого турнира серии WTA-250, в котором сошлись 28-летняя представительница США Лорен Дэвис (106-я ракетка мира) и 27-летняя россиянка Екатерина Александрова (27-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Александровой в трёх сетах – 4:6, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

На счету Екатерины 11 подач навылет, шесть двойных ошибок и пять из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – три эйса, три двойные ошибки и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соперницей Александровой станет американка Мэдисон Бренгл (63-е место рейтинга), выбившая на старте турнира Веронику Грачёву (6:3, 4:6, 7:5).

Статистика турнира в Кливленде.
Кливленд. 1-й круг
23 августа 2022, вторник. 01:40 МСК
Лорен Дэвис
106
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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