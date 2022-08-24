Эжени Бушар уверенно преодолела первый раунд квалификации US Open — 2022

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар уверенно преодолела первый раунд квалификации Открытого чемпионата США – 2022.
В стартовом матче Бушар обыграла представительницу Японии Юки Наито со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 32 минуты. Бушар два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Наито три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.
За выход в финал квалификации Бушар сразится с 17-летней чешкой Линдой Носковой (4).
Напомним, 17 августа Бушар провела первый матч за 17 месяцев отсутствия в туре. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. В данный момент Эжени занимает 1437-ю строчку рейтинга WTA.
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