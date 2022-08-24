Тим Хенмэн выделил фавориток женского US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в парном разряде британец Тим Хенмэн, рассуждая о фаворитках предстоящего женского US Open, выделил первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек и победительницу турнира прошлого года — соотечественницу Эмму Радукану.
«Что касается женщин, здесь сложно выбрать, и это делает турнир захватывающим.
Будет интересно посмотреть, кто сможет воспользоваться преимуществом. Я бы всё же сказал, что Свёнтек фаворитка, если она сможет найти свою лучшую форму. С нетерпением жду всего этого.
Мы все видели, что случилось с Эммой Радукану на Открытом чемпионате США в прошлом году. Это показало, что всё возможно. Я не ожидаю, что мы снова увидим что-то столь экстраординарное, но кто знает.
У Радукану есть шанс снова хорошо выступить на US Open, и я надеюсь, что она насладится моментом в качестве чемпионки. Выходи свободно, играй так, как мы знаем, делай что можешь, и всё возможно. Думаю, что в этом году она показала действительно хороший теннис. Нет никаких сомнений в её способностях и психологической устойчивости», — приводит слова Тима Хенмэна Tennis 365.
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