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Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер скоро станет мамой

Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер скоро станет мамой
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Бывшая первая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелика Кербер скоро станет мамой. Об этом сообщает издание Bild.

Сообщается, что она планировала сыграть на предстоящем Открытом чемпионате США. Спортсменка планирует вернуться в тур после рождения ребёнка, чтобы исполнить свою мечту — сыграть на Олимпийских играх. Кербер хотела бы сыграть на Играх в 2024 году.

34-летняя Кербер трёхкратная победительница трёх турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Австралии в 2016 году, Уимблдон в 2018-м). В 2016 году она была первой ракеткой мира. За всю карьеру она завоевала 14 трофеев на уровне WTA.

После Уимблдона-2022, где Кербер дошла до третьего круга, теннисистка не выступала.

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