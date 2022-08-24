Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер скоро станет мамой

Бывшая первая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелика Кербер скоро станет мамой. Об этом сообщает издание Bild.

Сообщается, что она планировала сыграть на предстоящем Открытом чемпионате США. Спортсменка планирует вернуться в тур после рождения ребёнка, чтобы исполнить свою мечту — сыграть на Олимпийских играх. Кербер хотела бы сыграть на Играх в 2024 году.

34-летняя Кербер трёхкратная победительница трёх турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США и Открытый чемпионат Австралии в 2016 году, Уимблдон в 2018-м). В 2016 году она была первой ракеткой мира. За всю карьеру она завоевала 14 трофеев на уровне WTA.

После Уимблдона-2022, где Кербер дошла до третьего круга, теннисистка не выступала.