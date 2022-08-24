Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану украсила обложку Vogue

Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану украсила обложку Vogue
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану украсила обложку модного издания Vogue plus (дублёр китайского Vogue).

«Я ещё совсем новичок в мире моды, но могу сказать, что люблю быть естественной и расслабленной. Учусь и экспериментирую, и это довольно крутой вызов – смотреть, как меняется и развивается твой вкус», — призналась Радукану изданию.

Эмма в данный момент находится в Нью-Йорке (США), где ей предстоит защищать титул 2021 года. Напомним, в финале соревнований Радукану обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Для британки это первый и пока единственный титул на уровне WTA.

US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Жеребьёвка соревнований пройдёт 25 августа.

Самая раскрученная теннисистка будет работать с россиянином. Британка не боится хейта? Самая раскрученная теннисистка будет работать с россиянином. Британка не боится хейта?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022