Действующая чемпионка US Open Эмма Радукану украсила обложку Vogue

Чемпионка US Open – 2021 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану украсила обложку модного издания Vogue plus (дублёр китайского Vogue).

«Я ещё совсем новичок в мире моды, но могу сказать, что люблю быть естественной и расслабленной. Учусь и экспериментирую, и это довольно крутой вызов – смотреть, как меняется и развивается твой вкус», — призналась Радукану изданию.

Эмма в данный момент находится в Нью-Йорке (США), где ей предстоит защищать титул 2021 года. Напомним, в финале соревнований Радукану обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Для британки это первый и пока единственный титул на уровне WTA.

US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября. Жеребьёвка соревнований пройдёт 25 августа.