Цуренко: нам удалось донести до USTA, что участие Азаренко в турнире недопустимо. Я рада

89-я ракетка мира украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала решение Ассоциации тенниса США (USTA) снять с выставочного турнира в поддержку Украины двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко.

«Когда мы узнали, что её участие в мероприятии всё же подтверждено, я проанализировала и свою реакцию, и пообщалась со многими знакомыми, украинцами. Конечно, все они были шокированы, они не поняли, какое она вообще отношение имеет к этому событию. Нами был предпринят ряд действий, чтобы объяснить USTA, организаторам этого события, что это некорректно и недопустимо для украинской публики, украинского народа. Нам удалось донести до них это. Какой именно аргумент сработал, я сказать не могу, но я рада, что так произошло.

То же самое было после инцидента в Цинциннати, мы связались с посольством Украины в США. У нас был разговор через Zoom, это вышло на уровень государственной позиции. Я рада, что мы выступили единым фронтом. Я рада, что Азаренко изменила своё мнение и решила не принимать участия», — приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».