Тарпищев назвал бессмыслицей пропуск Джоковичем US Open из-за новых правил вакцинации

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал бессмыслицей пропуск 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем US Open из-за новых правил вакцинации.



«Давно обсуждают данную тему. Новак не в первый раз страдает из-за ситуации с вакцинацией. Что тут обсуждать… Бессмыслица. Право игры устанавливает та страна, которая принимает турнир. Всё это несправедливо — сильнейшие должны играть. Но мы никак на это не можем повлиять», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Сербский спортсмен же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.