Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Российские теннисисты узнали соперников на старте US Open

Российские теннисисты узнали соперников на старте US Open
Комментарии

Организаторы US Open опубликовали сетку мужского турнира. Российские теннисисты узнали своих соперников на старте соревнований.

Первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Даниил Медведев встретится в матче первого круга со Стефаном Козловым, представляющим США. В эту же часть сетки попал россиянин Карен Хачанов. Он на старте турнира сыграет с американцем Денисом Кудлой.

В нижней части сетки испанец Рафаэль Надаль сыграет с Ринки Хидзикатой из Австралии. В свою очередь, россиянин Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с сербом Ласло Джере, а Аслан Карацев — встречей с итальянцем Фабио Фоньини.

US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября.

Ранее стало известно, что серб Новак Джокович не выступит на турнире.

Новость по теме
Касаткина сыграет с Дарт на старте US Open, Кудерметова встретится с Векич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022