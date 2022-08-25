Российские теннисисты узнали соперников на старте US Open

Организаторы US Open опубликовали сетку мужского турнира. Российские теннисисты узнали своих соперников на старте соревнований.



Первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Даниил Медведев встретится в матче первого круга со Стефаном Козловым, представляющим США. В эту же часть сетки попал россиянин Карен Хачанов. Он на старте турнира сыграет с американцем Денисом Кудлой.



В нижней части сетки испанец Рафаэль Надаль сыграет с Ринки Хидзикатой из Австралии. В свою очередь, россиянин Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с сербом Ласло Джере, а Аслан Карацев — встречей с итальянцем Фабио Фоньини.

US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября.

Ранее стало известно, что серб Новак Джокович не выступит на турнире.