Российские теннисисты узнали соперников на старте US Open
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Организаторы US Open опубликовали сетку мужского турнира. Российские теннисисты узнали своих соперников на старте соревнований.
Первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Даниил Медведев встретится в матче первого круга со Стефаном Козловым, представляющим США. В эту же часть сетки попал россиянин Карен Хачанов. Он на старте турнира сыграет с американцем Денисом Кудлой.
В нижней части сетки испанец Рафаэль Надаль сыграет с Ринки Хидзикатой из Австралии. В свою очередь, россиянин Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с сербом Ласло Джере, а Аслан Карацев — встречей с итальянцем Фабио Фоньини.
US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 10 сентября.
Ранее стало известно, что серб Новак Джокович не выступит на турнире.
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