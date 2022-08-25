Бушар не смогла выйти в финал квалификации US Open, уступив 17-летней Носковой

Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар не сыграет в основной сетке US Open. Канадка в матче второго круга квалификации US Open уступила 17-летней Линде Носковой, представляющей Чехию.



Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте всего 57 минут. Бушар трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Носкова, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.



17 августа Бушар провела первый матч за 17 месяцев отсутствия в туре. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. В данный момент Эжени занимает 1437-ю строчку рейтинга WTA.