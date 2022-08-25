Бушар не смогла выйти в финал квалификации US Open, уступив 17-летней Носковой
Поделиться
Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар не сыграет в основной сетке US Open. Канадка в матче второго круга квалификации US Open уступила 17-летней Линде Носковой, представляющей Чехию.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Соперницы провели на корте всего 57 минут. Бушар трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Носкова, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
17 августа Бушар провела первый матч за 17 месяцев отсутствия в туре. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. В данный момент Эжени занимает 1437-ю строчку рейтинга WTA.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
20:43
-
20:24
-
20:08
-
19:39
-
19:31
-
19:22
-
18:52
-
18:41
-
18:25
-
18:00
-
17:27
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
12:37
-
11:44
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
10:30
-
09:52
-
09:27
-
07:47
-
07:14
-
06:37
-
05:56
-
05:16
-
01:00
-
00:47
-
00:28
- 24 августа 2022
-
23:33
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
21:41
Партнерский контент