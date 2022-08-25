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Блинкова не смогла выйти в финал квалификации US Open

Блинкова не смогла выйти в финал квалификации US Open
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Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление в квалификации US Open. В полуфинале квалификации она уступила Хлоэ Паке из Франции. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 1:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 13 минут. 159-я ракетка мира Блинкова дважды подала навылет. Она допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. Её соперница, занимающая 110-е место в рейтинге WTA, сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 21.

Паке получила 12-й номер посева в квалификации US Open.

Ранее уже была опубликована сетка женского турнира US Open. Российские теннисистки узнали соперниц по матчам первого круга соревнований.

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