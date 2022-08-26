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Касаткина вышла в полуфинал турнира в Гранби на француженку Парри

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Гранби на француженку Парри
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Десятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гранби (Канада), обыграв в матче 1/4 финала испанку Нурию Парризас-Диас. Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты. Итоговый счёт — 6:3, 6:2.

В полуфинале Касаткина, первая сеяная на турнире, встретится с француженкой Диан Парри, которая на пути к этому раунду преодолела сопротивление швейцарки Лулу Сун (6:4, 6:2), чешки Терезы Мартинцовой (6:3, 7:6) и немки Татьяны Марии (6:4, 6:7, 7:6).

Напомним, Касаткина в августе выиграла турнир в американском Сан-Хосе, одержав в финале волевую победу над американкой Шелби Роджерс – 6:7, 6:1, 6:2. После этого Дарья уступила в первом круге турнира в Торонто (Канада) местной теннисистке Бьянке Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6, а затем в первом матче на турнире в Цинциннати представительнице США Аманде Анисимовой – 4:6, 4:6. В Гранби россиянка стартовала со второго раунда, где прошла польскую теннисистку Магдалену Фрех (6:3, 6:2).

Гранби. 1/4 финала
26 августа 2022, пятница. 02:20 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Нурия Парризас-Диас
64
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
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