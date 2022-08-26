Роддик — о Медведеве: он будет фаворитом US Open, поскольку мы не знаем о состоянии Надаля

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде американец Энди Роддик поделился мыслями об игре Даниила Медведева и высказался о предстоящем US Open – 2022.

«Медведев хорош в длинных матчах. Вы даёте ему большой выбор для ударов, чтобы заставить его ошибаться. У него такая неуклюжая игра, когда ты чувствуешь, что он будто опережает мяч при ударе, это похоже на медленную смерть. Медведев, вероятно, будет фаворитом, поскольку мы не знаем о состоянии здоровья Надаля», — приводит слова Роддика The sporting news.

Россиянин Даниил Медведев стартует на Открытом чемпионате США встречей с американцем Стефаном Козловым. Теннисисты встречались между собой один раз. Победу праздновал Медведев со счётом 6:2, 6:2.

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.