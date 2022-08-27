Павел Котов пробился в основную сетку US Open – 2022, обыграв испанца Фернандо Вердаско

23-летний российский теннисист Павел Котов (113-е место рейтинга) сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису.
В финале квалификационного турнира ему удалось сломить сопротивление именитого 38-летнего испанца Фернандо Вердаско (124-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Павла в двух сетах – 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.
На счету Котова две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – два эйса, две двойные ошибки и два из четырёх (50%) удачных брейк-пойнта.
Напомним, старт открытого чемпионата США по теннису запланирован на 29 августа. В турнире категории «Большого шлема» примет участие 128 теннисистов. Призовой фонд US Open – 2022 составит рекордные $ 60 млн. Соревнование завершится 11 сентября.
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