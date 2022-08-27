«Конечно, я хочу выиграть турнир». Андрееску — про US Open

Победительница US Open — 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о желании выиграть предстоящий Открытый чемпионат США.



«Конечно, я хочу выиграть турнир. Но есть еще кое-что, что сопутствует этому, а именно весь процесс в целом. Иметь возможность наслаждаться происходящим, находясь там. Подготовиться наилучшим образом, насколько я могу. Чтобы не позволять ничему определять меня. Особенно, ошибкам», — приводит слова Бьянки Андрееску The Guardian.

В первом круге турнира Андрееску встретится с француженкой Армони Тан.

Кроме Открытого чемпионата США — 2019, Андрееску является победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде, победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в парном разряде.