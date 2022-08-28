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«Горяча». Паула Бадоса отреагировала на новые фото Виктории Азаренко из Нью-Йорка

«Горяча». Паула Бадоса отреагировала на новые фото Виктории Азаренко из Нью-Йорка
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях серию снимков из Нью-Йорка (США), где готовится к выступлению на US Open – 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 10 сентября.

«У меня жар, так что, можете посмотреть?» — подписала фото Азаренко, добавив эмодзи «музыка» и «перевёрнутый смайлик» (обозначает иронию).

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

На пост отреагировала четвёртая ракетка мира испанка Паула Бадоса. «Горяча», — написала Бадоса в комментариях, добавив эмодзи «огонь» и «смайлик с глазами-сердечками» (восхищение).

В первом круге US Open – 2022 26-я сеяная Азаренко сразится с квалифаером Эшлин Крюгер из США. Первой соперницей Бадосы (4) стала представительница Украины Леся Цуренко.

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