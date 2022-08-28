«Ника это выбесило». Танаси Коккинакис – о матче с Кирьосом в первом круге US Open – 2022

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис высказался о том, что по итогам жеребьёвки в первом круге US Open – 2022 он сразится со своим соотечественником и одним из лучших друзей Ником Кирьосом.

«Изначально я был шокирован, а затем, конечно, слегка разочарован. Мы оба хотели преуспеть на турнире. Мы обсуждали это, Ник сказал, что его бесит то, что мы встретимся в первом раунде, потому что мы могли сыграть друг с другом гораздо позднее, если бы у нас была правильная сетка, но что есть, то есть.

В любом случае, это будет весело и интересно. Ник сказал, давай просто повеселимся и покажем хороший теннис. Думаю, атмосфера будет хорошей. Но мы не играли друг с другом ещё с юниорского возраста, так что будет странновато. Думаю, стадион будет полностью заполнен.

Изменились ли наши отношения? Мы не избегаем друг друга из-за этого, точно. Мы всё время общаемся. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему болтаем о всякой фигне и отправляем друг другу случайные вещи в социальных сетях», — приводит слова Коккинакиса Eurosport.