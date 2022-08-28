Виландер — о Кирьосе: у него очень хорошие шансы выиграть мэйджор

Трёхкратный чемпион Australian Open шведский теннисист Матс Виландер оценил шансы Ника Кирьоса взять титул на турнирах «Большого шлема».
«Мы должны быть осторожны в высказываниях, потому что это корты с твёрдым покрытием. Я думаю, корты с твёрдым покрытием — это главное отличие, почти каждый игрок любит выступать на подобных кортах, включая Рафаэля Надаля. Соответственно, у Ника могут быть проблемы со многими игроками.
Мы знаем, что на траве это совсем не так. Теннисисты любят играть на Уимблдоне, но не любят травяное покрытие, а Нику Кирьосу, конечно, нравится Уимблдон. Я верю, что мы увидим, как он сделает этот шаг в какой-то момент, будь то в Австралии или на Уимблдоне. Я думаю, что у него очень хорошие шансы выиграть мэйджор до того, как он закончит карьеру», — приводит слова Виландера Eurosport.
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