Шамиль Тарпищев высказался о шансах Даниила Медведева защитить титул на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о шансах первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева выиграть Открытый чемпионат США 2022 года. Медведев является действующим чемпионом турнира.

По словам Тарпищева, Даниил является одним из фаворитов соревнований.

«Итоговый результат во многом будет зависеть от того, кто сколько сил оставит в первых трёх-четырёх кругах и кому удастся хорошо выглядеть в плане физики к середине второй недели. Медведев — один из фаворитов. По качеству его игры на предшествующих турнирах я считаю, что Даниил набрал неплохую форму», — приводят его слова «Известия».

US Open 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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