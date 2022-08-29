Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер встретились с Робби Уильямсом. Фото
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Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой, помимо неё, изображены чемпион мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер и известный поп-исполнитель Робби Уильямс. Напомним, Иванович замужем за Швайнштайгером.
«Летние ночи. Спасибо за прекрасный концерт, Робби», — подписала фотографию Ана.
Фото: из личного архива аны иванович
34-летняя Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В марте 2018 года у пары родился сын.
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