Андухар снялся с US Open. Его место займёт лаки-лузер
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Обладатель четырёх титулов ATP в одиночном разряде испанец Пабло Андухар (92-й номер рейтинга) не сыграет на Открытом чемпионате США из-за травмы, сообщает официальный сайт US Open.
Вместо Андухара в основной сетке выступит лаки-лузер французский теннисист Уго Гренье, занимающий 119-ю строчку мирового рейтинга.
Уго Гренье стал третьим лаки-лузером на US Open. До этого с Открытого чемпионата США снялись серб Новак Джокович и представитель Боливии Уго Дельен. Их места заняли француз Корентен Муте и испанский теннисист Фернандо Вердаско.
US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 60,102 млн. Действующим победителем в мужской сетке является Даниил Медведев, у женщин — британка Эмма Радукану.
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