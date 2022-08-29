Андухар снялся с US Open. Его место займёт лаки-лузер

Обладатель четырёх титулов ATP в одиночном разряде испанец Пабло Андухар (92-й номер рейтинга) не сыграет на Открытом чемпионате США из-за травмы, сообщает официальный сайт US Open.

Вместо Андухара в основной сетке выступит лаки-лузер французский теннисист Уго Гренье, занимающий 119-ю строчку мирового рейтинга.

Уго Гренье стал третьим лаки-лузером на US Open. До этого с Открытого чемпионата США снялись серб Новак Джокович и представитель Боливии Уго Дельен. Их места заняли француз Корентен Муте и испанский теннисист Фернандо Вердаско.

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Призовой фонд турнира составляет $ 60,102 млн. Действующим победителем в мужской сетке является Даниил Медведев, у женщин — британка Эмма Радукану.