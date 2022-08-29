Рахимова уступила чемпионке Цинциннати Гарсии на US Open
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Российская теннисистка Камилла Рахимова (90-й номер рейтинга) потерпела поражение в первом круге US Open от представительницы Франции Каролин Гарсии (17-я ракетка мира).
Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Гарсии. Рахимова не подала ни одного эйса и допустила две двойные ошибки. Французская теннисистка выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 18:10 МСК
90
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
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17
Каролин Гарсия
К. Гарсия
В следующем круге US Open Каролин Гарсия сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской, которая одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон.
На Открытом чемпионате США Гарсия выходила максимум в третий круг. 21 августа француженка впервые в карьере выиграла титул в Цинциннати (США).
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