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Рахимова уступила чемпионке Цинциннати Гарсии на US Open, Открытый чемпионат США

Рахимова уступила чемпионке Цинциннати Гарсии на US Open
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Российская теннисистка Камилла Рахимова (90-й номер рейтинга) потерпела поражение в первом круге US Open от представительницы Франции Каролин Гарсии (17-я ракетка мира).

Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Гарсии. Рахимова не подала ни одного эйса и допустила две двойные ошибки. Французская теннисистка выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2022, понедельник. 18:10 МСК
Камилла Рахимова
90
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Каролин Гарсия
17
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

В следующем круге US Open Каролин Гарсия сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской, которая одержала победу над шведкой Ребеккой Петерсон.

На Открытом чемпионате США Гарсия выходила максимум в третий круг. 21 августа француженка впервые в карьере выиграла титул в Цинциннати (США).

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